Eroğlu sisteme güveniyor

SEZON
hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezon öncesi kulübün internet sitesinden önemli açıklamalarda bulundu. 2018-2019 sezonunda iç saha ve deplasman puanlarını dengelemeleri gerektiğini belirten Eroğlu, "İyi bir başlangıç yapmalıyız. 7. sezonuna girmeye hazırlandığı Altınordu'da daha önce yaşadıkları 2 şampiyonluğun ve Spor Toto 1. Lig'de başarının, sistemlerine bağlı olduğunu belirten Eroğlu, "Sistem kusursuz bir çark gibi çalışıyor. Gökhan Karadeniz, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu sistem nasıl işlediyse şimdi de çalışacak. Bizim için önemli olan, sisteme devamlılık kazandırmak" ifadelerini kullandı. DENGELI OLACAĞIZ
Eroğlu, "Geçen sezon da Süper Lig'i çok istedik. Ligin ikinci yarısındaki serimiz, ilk bölümdeki kayıpları telafi etmemize yetmedi. İzmir
'de kaybettiğimiz 19 puan bizi Play-Off barajının dışına itti. Buna karşın deplasmanda en başarılı iki ekipten biri olduk. Yeni sezonda iç saha-deplasman puanını dengelemeli ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Bu nedenle Balıkesirspor karşılaşmasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.