Eski eşi ile arkadaşını bıçakladı

BALIKESIR'IN
Ayvalık İlçesi'nde meydana gelen olayda, Murat M. (50), iki ay önce boşandığı Sevgi U'nun (37) Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde, Murat M. ile Sevgi U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M, yanında taşıdığı bıçakla Sevgi U'yu ve o sırada evde bulunan arkadaşı Ekrem K'yi yaraladı. Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayvalık'taki ilk müdahalelerinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilen
Sevgi U. ile Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Ekrem K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Murat M'nin yakalanması için çalışma başlattı.