Hassas burunlar İzmir’de eğitiliyor

İZMIR
Emniyet Müdürlüğü'nün Buca'da bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen hassas burunlu dedektör köpeklere ve idarecilerine yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13 bin metrekare alana kurulu ve köpek kulübelerinin olduğu merkezde 10 Narkotik, 10 Çevik Kuvvete bağlı asayiş devriye köpeği ile birer ceset arama, iz takip ve gösteri köpeği bulunuyor. Hava şartlarına göre formda kalmaları için köpekler her gün idarecileriyle araç arama, pentatlon ve arama kurtarma gibi çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor. Merkezde görevli narkotik dedektör köpek ile senaryo gereği durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Dedektör köpek, araca gizlenen uyuşturucu maddeyi kısa sürede bularak tepki verdi. Pentatlonda ise senaryo gereği kapkaç yapan bir kişi köpek tarafından kısa sürede yakalandı. İzmir
Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli köpek eğitmeni Barış Dönmez, köpekleri doğduktan iki hafta sonra seçmeye başladıklarını, burnunu en iyi kullananları tercih ettiklerini ve 3, 6 ve 9 aylık olduklarında her türlü eğitimden geçirildiklerini belirtti.