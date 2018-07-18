İTB’den üzüme can suyu

İZMİR
Ticaret Borsası (İTB), kaybolmaya yüz tutan tarım ürünleri üretiminin devamı için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir
Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Karaburun Eğlenhoca Köyü'nde unutulmaya yüz tutan Karaburun Sultaniye cinsi üzümün organik üretimini, örnek bağ tesis ederek destekledik ve belki de kaybolmak üzere olan bir yerel çeşidi tekrar kazandık. Hedefimiz, yarımadada biyoçeşitliliği korumak, yerel çeşitlere sahip çıkmak, sürdürülebilirliği sağlayarak yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır. Böylece, yörede üzüm üretimi artacak, üretilen ürünün değerinde pazarlanması sağlanacak, Karaburun yarımadasının flora ve faunasının korunarak agro turizm-ekoturizmin gelişmesine katı sağlanacaktır" dedi.