Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İTB’den üzüme can suyu

İTB’den üzüme can suyu

Giriş Tarihi: 18.7.2018
İTB’den üzüme can suyu
İZMİR Ticaret Borsası (İTB), kaybolmaya yüz tutan tarım ürünleri üretiminin devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Karaburun Eğlenhoca Köyü'nde unutulmaya yüz tutan Karaburun Sultaniye cinsi üzümün organik üretimini, örnek bağ tesis ederek destekledik ve belki de kaybolmak üzere olan bir yerel çeşidi tekrar kazandık. Hedefimiz, yarımadada biyoçeşitliliği korumak, yerel çeşitlere sahip çıkmak, sürdürülebilirliği sağlayarak yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır. Böylece, yörede üzüm üretimi artacak, üretilen ürünün değerinde pazarlanması sağlanacak, Karaburun yarımadasının flora ve faunasının korunarak agro turizm-ekoturizmin gelişmesine katı sağlanacaktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İTB’den üzüme can suyu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN