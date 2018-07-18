Nazlı’nın getirdiği mutluluk büyüyecek

BUGÜN NELER OLDU

henüz küçük yaşlardayken aile sıcaklığına ihtiyaç duyan bir çocuğa sevgiyle bakmaya karar veren Ümran Dırmık, evlenmeden önce bu hayalini eşine anlattı. Eşinin desteğiyle koruyucu aile olmak için başvuran Dırmık, biyolojik çocuklarının yanı sıra 3 yıl önce koruyucu aile oldukları Nazlı Dırmık'a sevgiyle kucak açtı. Dırmık çifti, 9 yaşındaki Nazlı'nın eve getirdiği mutluluğu daha da büyütmek amacıyla bir çocuğa daha koruyucu aile olmak için başvurdu. Ev hanımı olan 46 yaşındaki Ümran Dırmık, "15 yıl önce kızım Ece'nin dünyaya geldi. Bir yıl sonra da koruyucu ailelik için başvurduk. Çocuğumuz küçük olduğu için bir süre beklememizi istediler. Bir gün televizyonda görünce bu konu tekrar gündemimize oturdu. Kuruma tekrar müracaat ettik. Gerekli evrakları teslim ettik. Sonrasında 1 yıl kadar bekledik. Nazlı bizimle görüştürüldü. O bizi, biz onu sevdik. Kaynaştık böylece hikayemiz başlamış oldu. Zorlukları sevgiyle aştık. Geçen yıl Nazlı Dırmık'ın fiziksel gelişim rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Tedavisini devletin de desteğiyle sürdürüyoruz. Arkadaşlarına göre boyu daha kısa olan Nazlı'nın bu rahatsızlığını birlikte aşacağız. Şu an onunla çok mutluyuz. 'Bir çocuğumuz daha olsun' diye tekrar başvurduk" dedi.