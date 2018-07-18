Tarım OSB’ye Bakan’dan tam destek

İZMİR
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir
Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğinde İzmir'de iki ayrı bölgede Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebini olumlu karşıladı. Projenin içeriğini Bakan Pakdemirli'ye aktaran Özgener, "Menderes'te Seracılık İhtisas OSB ile Ödemiş, Torbalı ve Tire üçgeninde Besi Hayvancılığı OSB kurmayı planlıyoruz. Bize bu konuda destek olun" dedi. Pakdemirli, "Bürokratlarıma talimat veriyorum, bu konu üzerinde hemen çalışalım. Tarım ihtisas organize sanayi bölgeleri konusu üzerinde tekrar tekrar durmamız lazım. Bizim farklı gelir imkanları bulmamız lazım. En önemli bilgiler sizlerden gelecek ve biz de bunları hayata geçirmenizde destek olacağız" diye konuştu.