Yaralı bulunan kuş koruma altına alındı

İZMIR'IN
Ödemiş ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen ve dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hint gölet balıkçıl kuşu, bir özel güvenlik görevlisi İbrahim Tel tarafından yaralı bulundu. Sol kanadından yaralanan kuşu, kafese koyan Tel, hayvanı koruma altına aldı. Tel, kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Tel'in haber verdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü yetkililerinin, tedavisi yapılmak üzere kuşu teslim almaya geleceği belirtildi.