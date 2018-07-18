Yaşar Kırkpınar’a önemli görev

AK
Parti İzmir
Milletvekili Yaşar Kırkpınar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kırkpınar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildiğini ve komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini vurguladı. Kırkpınar, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık merkezi yönetim bütçe kanun teklifi TBMM'ye sunulacak. Bizler de en önemli çalışmalardan birini oluşturan Türkiye Bütçesi başta olmak üzere pek çok kanunu ve çeşitli kanunları içeren torba kanun çalışmalarını Plan ve Bütçe Komisyonumuzda çalışarak görüşmeye devam edeceğiz. TBMM'nin en önemli komisyonunda yeni dönemde de ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.