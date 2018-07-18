Yelkenler nefes kesecek

RÜZGAR
açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan İzmir
'in Çeşme ilçesinde yelken yarışları, 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilerek, Ege'nin iki yakası yelkenlilerle birleşecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regata'nın bu yıl, yeni destekçileriyle daha da büyük, daha da coşkulu geçmesi bekleniyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenecek yat yarışlarının tanıtım toplanktısı gerçekleştirildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, "Yelken sporunu sevdirmek ve bu coğrafyada daha çok yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.