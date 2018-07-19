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’ın borcu 38.5 milyon lira

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Altay’ın borcu 38.5 milyon lira
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden 'ın Mayıs ayı sonunda yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında 41.2 milyon lira olarak belirlenen borcun, SGK'ya yapılan 2.7 milyon lira ödeme sonrası 38.5 milyon liraya düştüğü belirtildi. Özgür Ekmekçioğlu'nun alacaklarının da bu rakamın içinde olduğu ifade edildi. Eski ve yeni yönetici alacaklarının toplam 24 milyon 220 bin, icra borçlarının 4 milyon 386 bin, futbolcu alacaklarının 3 milyon 958 bin, temlik borçlarının 2 milyon 659 bin, vergi borcunun 2 milyon 104 bin, piyasa borcunun 1 milyon 15 bin, mahkeme borçlarının 45 bin 770, teknik ekip borcunun 43 bin, başka kulüplere borcun ise 7 bin lira olduğu bildirildi.
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Altay’ın borcu 38.5 milyon lira
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