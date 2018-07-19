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için F. Bahçe iddiası

’nın genç golcüsü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin Doğukan’ı renklerine bağlamak istediği öğrenildi

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Doğukan için F. Bahçe iddiası
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 'da forma giyen 19 yaşındaki forvet İnci'ye Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. İlk olarak Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı'yı transfer ederek genç oyunculara yatırım yapmaya başlayan sarılacivertlilerin şimdi de İzmir'in diğer temsilcisi Karşıyaka'dan Doğukan'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. U19 Milli Takımı'nda forma giyen Doğukan için Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde harekete geçeceği belirtildi.

TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe'den kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Resmi bir talep yok, menajerlerden de bu konuda kulağımıza gelen bir haber olmadı. Doğukan bizim oyuncumuz. İyi bir sezon geçirecek, kendisine güveniyoruz. Karşıyaka'nın ona ihtiyacı var. Doğukan'ı satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Genç golcü için açık kapı bırakan Başkan Büyükkarcı, "Transfer kesinlikle olmaz demiyoruz. Gelecek teklife göre değişir" yorumu yaptı.
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Doğukan için F. Bahçe iddiası
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