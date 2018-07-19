‘Ekonomiyi konuşmaya müjdeyle başladık’

IZMİR
Ticaret Odası (IZTO) Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, açıklanan son issizlik rakamlarına iliskin degerlendirmelerde bulundu. Türkiye
genelinde 2018 Nisan ayında issizlik oranlarının yeniden tek haneye inmesinin yüreklere su serptigini vurgulayan Özgener, "Bu gelismeler piyasalarda da umut ve güven yarattı. Dileriz ki, önümüzdeki dönemde perçinlenecek istikrar ve güven ortamı ile yatırımlar daha da artar ve issizlikteki azalma hızlanarak sürer. Bu konuda her zaman oldugu gibi elimizi tasın altına koymaya hazırız, projelerimizi bu yönde sekillendiriyoruz" dedi. Issizlik konusunda atılan yapısal adımları yakından izlediklerini ifade eden Özgener, "Önemli bir seçim sürecinin ardından siyaset gündeminin yerini ekonomi gündemi aldı. Bu baslangıcın issizlik rakamlarının tek haneye inmesi gibi sevindirici bir gelismeyle aynı anda olması son derece anlamlı. Umuyoruz ki bu azalma egilimi, ülkemizin yüksek seyreden genç issizlik rakamlarına da yansır" diye konustu.