Fulya Ünlü gözünü milli takıma dikti

TÜRKİYE
Yelken Federasyonu (TYF), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) ve Ayvalık Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışının 1. etabı tamamlandı. Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve Göztepe sporcusu Fulya Ünlü
, ilk etabı zirvede tamamladı. Bu birinciliğin milli takıma girebilmek için büyük önem taşıdığını belirten Ünlü, Danimarka Hvide Sande'de 9-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFCA Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edebilmek için ilk adımları attığını söyledi. Ünlü, "Türkiye Ligi'nin son ayağı ise 21-23 Eylül'de Alaçatı'da olacak. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Türkiye Şampiyonu olmak hedefim" dedi.