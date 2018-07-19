Kaya: Kocaoğlu baş istemezükçü

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Körfez Geçiş Projesi'ne karşı İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde açılan 'ÇED iptal' davasında, bilirkişi raporları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin projeye karşı duruşlarını gözler önüne serdiğini söyledi. Raporun 11 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlandığını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun basın yoluyla kamuoyunu yaptığı "Ben Körfez Geçiş Projesi'ni destekliyorum. Duymayan bir daha duysun, ben tüp geçişin tartışmasız yapılmasını istiyorum. Yapın kardeşim. Bu benim projem, neden engel olayım, projeyi benden çaldılar" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Kaya, bilirkişi raporunda ise olumsuz görüş verdiğini ifade etti. "CHP'li Sayın Kocaoğlu'nun sözleri her zamanki gibi koca bir yalan çıktı. Karakolda doğru söyledi, mahkemede şaştı. Bilirkişi raporunda da görüldüğü üzere, Körfez Geçiş Projesi'nin önündeki tek engel baş istemezükçü CHP'li Sayın Kocaoğlu ve yine CHP'li dört ilçe belediye başkanı. Bir de çıkıp 'Yapın kardeşim' diyor. Sayın Kocaoğlu ve CHP'li belediyelerin yüzünden yapamıyoruz. Her şey bu kadar net"dedi.



KARAR İZMİRLİLERİN

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AK Partili Kaya, '35 Proje' içerisinde yer alan İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin açılan davalar nedeniyle yapılamadığını tamamlandığında kuzeyde Çevre Otoyolu ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden, güneyde, İnciraltı Mevkisi'ne uzanarak Çeşme Otoyolu'nu birbirine bağlayacağını hatırlatan Kaya, "Artık karar İzmirli hemşehrilerimizde. Ya bu istemezükçü çağdışı CHP zihniyetinden İzmir'i birlikte kurtaracağız, ya da Körfez Geçiş Projesi gibi büyük yatırımları açtıkları davalara kurban edeceğiz" dedi.

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