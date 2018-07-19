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Konut alımı için en uygun zaman

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Konut alımı için en uygun zaman
FİRST Class Trust Union Yönetim Kurulu Baskanı Gülçin Okay, geçmis yılların aksine konut sektöründe hareketli bir dönem yasandıgını söyledi. Bu hareketliligin daha çok Irak, Iran gibi komsu ülkelerden geldigini ve son 6 ay içinde yabancılara konut satısında ciddi bir hareketlilik yasandıgını belirten Okay, "Iç pazarda ise tüketici, 'konut kredi faizleri, dolar düser mi?' ve 'daha uygun kosullarda konut alım imkanı dogar mı?' beklentisiyle beklemeye geçti. Oysa, sezonun açıldıgı eylül ayından itibaren konut girdi maliyetlerine yapılan zamların ve diger maliyetlerin projelere yansıma ihtimali dikkate alındıgında konut alımı için en uygun dönemdeyiz" diye konustu.
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Konut alımı için en uygun zaman
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