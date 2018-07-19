Mila Su yaşam savaşını kazandı

İZMİR
'DE
yaşayan ev hanımı Gizem Akkuas (29) ile sigortacı Koray Akkuas (32), ikizlerini kucaklarına alacakları, anne baba olacakları günü iple çektikleri sırada, hamileli- ğin 22. haftasında sağlık sorunları çıktı. Yüksek tansiyonla başlayan sağlık sorunları hem Gizem Akkuas'ın hem de biri kız ikizlerinin yaşamını tehdit etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burak Ağca hamileliğin 27. haftasında doğum kararı aldı. Akkuas, geçen 9 Nisan'da İzmir Kent Hastanesi'nde gerçekleşen sezaryenle ikizleri Kuzey ve Mila Su
'yu dünyaya getirdi. SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Bin 40 gram ağırlığında doğan Kuzey ile 670 gram doğan Mila Su, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde ayrı ayrı kuvözlerde bakım ve tedaviye alındı. Kardeşinden daha kilolu doğan Kuzey, 75 günün sonunda kilosu 2 kilo 220 grama, boyu 45 santime ulaşınca taburcu edildi. Gelişim eksiği olan, kuvözde bulunduğu sırada iki gözünden operasyon geçirmek zorunda da kalan Mila Su ise yaşam mücadelesinden galip çıktı. Kuvözden 95 gün sonra kilosu 2 kilo 20 grama ulaşmış olarak ailesine teslim edildi. Kızına kavuşan anne Gizem Akkuas, "Kızımız hayata tutundu. Mila'yı ilk kez bugün kucağıma alıyorum. Kuvözdeyken bir kere kucağıma vermişlerdi ancak doyamamıştım. Artık hep birlikteyiz. Çok tarifsiz bir duyguyu yaşıyoruz" dedi.