Torbalı’daki tarladan Amerikan sofralarına

İZMİR
'DE Torbalı Ovası'nda salçalık ve kurutmalık domates hasadının başlamasının ardından kurutmalık domatesler sergilere serilmeye başlandı. Meze ve pizza malzemesi olarak kullanılan kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle Torbalı Ovası kırmızıya büründü. Bereketli ovada yetiştirilen domatesler toplandıktan sonra kurutulacak alanlara taşınıyor. Mevsimlik işçiler tarafından burada kesilen domatesler, toprak üzerindeki beyaz sergilere açılarak kurutulmaya hazır hale getiriliyor. Tuzlandıktan sonra yaklaşık 7 günde kuruyan domatesler daha sonra fabrikalara gönderilerek işleniyor ve ihracata hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan ve dünyanın birçok ülkesine gönderilen kurutmalık domatesler, özellikle Amerika ve Kanada'da kahvaltıda meze olarak tüketiliyor. MEZE YAPILIYOR
Torbalı'nın tarıma dayalı ekonomisine kurutmalık domatesin önemli bir katkı yaptığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı Ovası'nda yetiştirdiğimiz domatesler burada kurutmalık olarak işleniyor. Domatesler ABD ve Kanada'ya kahvaltılık meze olarak gönderiliyor. Torbalı'daki güneş ve nem oranı dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.