Yangın ekiplerinin kıyafetlerini EÜ test ediyor

ORMAN yangınlarında görev alan ekipler, Ege Üniversitesi
uzmanlarının onayından geçen kıyafetler ile yangınla mücadele ediyorlar. Ege Üniversites (EÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde orman yangınlarında görev alan personelin kıyafetlerinin uygunluk testleri, EÜ Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKAUM) tarafından yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin Egeli uzmanların onayından geçen kıyafet ve teçhizatları kullandığını hatırlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Daha önce askerimizin, polisimizin giydiği kıyafetlerle ilgili testleri yapıyorduk. Özellikle Afrin operasyonu sırasında bu konudaki çalışmalarımız çok gündeme gelmişti. Şimdi ise Tarım ve Orman Bakanlığımız'ın orman yangınları ile mücadelede kullanmak üzere satın alacağı yanmaya dayanıklı elbiselerin teknik şartnameye uygunluklarını TEKAUM bünyesinde bulunan laboratuvarlarımızda test ediyoruz. Bu kıyafetlerin yangına dayanıklılığı ve yangın sırasında fonksiyonel kullanımı alanındaki birçok analizi gerçekleştiriyoruz. Bu merkezimiz bünyesinde daha ileri testlerin de yapılabilmesi için bakanlıklarımız nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.