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Doğal huzur vaat ediyor

Urla’daki “Doğal ” kentlileri kırsal yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Köyü, kırsal yaşam ile iç içe olmak isteyen tüm vatandaşları Bademler’e bekliyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Doğal Yaşam Köyü huzur vaat ediyor
Geleneksel köy yaşamının sunulduğu Doğal 'nde vatandaşlar lezzetli ürünleri üretip, doğayla iç içe, şehrin stresinden uzak keyifli bir tatil yapma imkanı kazanıyor. Köye kurulan meydanda, kooperatifin ürünleri ile birlikte konaklamalı ziyaretçilerin işleme atölyelerinde ürettikleri ürünler ve çevredeki diğer kooperatiflerin ürünleri satışa sunuluyor. Köyde halı dokumacısından çiftçisine, tohum üreticisinden organik lezzetlerin pazarlanmasına kadar her adımda kooperatif çalışanlarını görmek mümkün.

ATÖLYELER KURULDU
Köyü'nün içinde çeşitli atölyeler kuruldu. Köyde tatil yapacak konuklar isterlerse bu atölye çalışmasına katılabiliyor. İsteyen kilimini, isteyen çantasını, isteyen süs eşyasını kendi yapabiliyor. Konuklar isterlerse yöreye ait köy ekmeğini taş fırında yapabiliyor. Mutfak Atölyesinde ise değişik yemek ve hamur işleri yapımı öğretiliyor. Bademler Köyünün tarihten gelen önemli kültürlerinden tahta işçiliğine ait atölye ise özel bir öneme sahip. Süs eşyası olarak yapılan ahşap oyuncakların yanı sıra, kültürümüzde yer alan tel dolap ve benzeri çalışmalar dikkat çekiyor. Bademler Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever ise, "Konuklarımıza çiçek, sebze ve meyve üretimiyle, burada bulundurduğumuz hayvanlarımızla tam anlamıyla bir doğal yaşam sunuyoruz. Köyümüzde kalanlar, doğayla iç içe, alanımızda yer alan gölet çevresinde yürüyüş yapıp, mutfağımızdaki doğal ürünlerle günlerini geçirme şanslarına sahipler. Ayrıca Doğal Yaşam Köyümüz'de kurduğumuz marketimizden Türkiye'nin her yöresindeki Kooperatiflerimizin ürettiği sağlıklı ürünleri satıyoruz. Doğal Yaşam Köyü iş toplantılarının da önümüzdeki dönemlerde tercih edilen bir mekanı olacak diye düşünüyoruz" dedi.
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Doğal Yaşam Köyü huzur vaat ediyor
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