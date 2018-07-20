Emlak sektörü fuar İzmır’de buluşacak

27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir
'de gerçekleştirilecek olan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda yabancı akını yaşanacak. Elit Fuarcılık Hizmetleri'nin organizasyonu ile gerçekleşecek fuara, 13 ülkeden yatırım uzmanları ve onlarca ülkeden de yatırımcı ve ziyaretçiler katılacak. Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarın ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getireceğini söyleyerek, "Önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek bizim için ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmelidir" dedi. Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Çiçekçi de İzmir Emlak Fuarı'yla bu talep ve ilginin zirve yapacağını ifade etti. Çiçekçi, "İzmirimize bundan yıllar sonra dahi büyük katkı sağlayacak olan İzmir Emlak Fuarı'nı kazandırmak adına yola çıktık" diye konuştu.