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EÜ’nün çehresi değişiyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
EÜ’nün çehresi değişiyor
EGE Üniversitesi'nde (EÜ) kampüsün daha modern bir yapıya kavuşturulması için başlatılan peyzaj ve sosyal alan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. EÜ kampüsünün huzurlu ve güzel bir görünüme kavuşması amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını titizlikle takip eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimizin, sosyal imkânları ve modern fiziki alt yapısı güçlü; güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni eğitimöğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerimiz daha güzel bir kampüsle karşılaşacak. O nedenle 'yaz kış, kar çamur sıcak soğuk' gibi bahanelerin arkasına sığınmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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EÜ’nün çehresi değişiyor
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