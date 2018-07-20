Feci kaza bir aileyi paramparça etti

İzmir
'in Urla İlçesi'nde yaşayan Semih- Sultan Engin
Çifti, yaklaşık 10 ay önce hayatlarını birleştirdi. Engin çiftinin mutlulukları evliliklerinin ikinci ayında bir kat daha arttı. Eşinin hamile olduğunu ve baba olacağını öğrenen Semih Engin
mutluluktan havaya uçtu. Ancak genç çifti geçirdikleri feci ayırdı. İzmir- Aydın
yolunun Çapak kavşağında geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada İzmir'den Aydın yönüne giden 35 THY
80 plakalı hafriyat kamyonuna, Semih Engin yönetimindeki 35 TD 380 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki sürücü Semih Engin ile yanındaki 8 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Sultan Engin ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı. Çift, hastanede tedavi altına alındı. Sultan Engin'in karnındaki kız bebek ise sağlıklı olarak sezaryenle dünyaya getirildi. Durumu ağır olan Semih Engin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultan Engin'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. YARDIM BEKLIYORLAR
SGK emeklisi dede Süleyman Engin, "Gelinimin bilinci açık. Her geçen gün durumu iyiye gidiyor. Torumunum, evde gelinimin kız kardeşi tarafından bakılıyor. Oğlumun vefat ettiğinden gelinimin haberi yok. Gelinim hastanede olduğu için henüz kızını göremedi. Gelinim bebeğini sadece fotoğraftan görebildi. İnşallah gelinim iyileşip bebeğini kucağına alır. Tek temennimiz bu" dedi. Minik bebeğe bakan talihsiz Sultan'ın ablası Suzan Gergin (31) ise, "Büyük acı yaşıyoruz. Eniştemiz vefat etti. Eşini de sordu, 'bacağında kırık var' dedik. Bebeğine iyi bakmamız için hepimizi tembihledi.Vefat eden babası adını Azra koydu. Bebek maması ile besliyoruz. Maddi açıdan zorlanıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.