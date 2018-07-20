Küllerimizden doğacağız

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve TFF 3. Lig'de 38 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka
'da Başkan Turgay Büyükkarcı, sezon öncesi açıklamalarıyla camianın yüreğine su serpti. Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde idmanlarını sürdüren futbol takımının yeni sezona kolej havasında hazırlandığını dile getiren başkan Büyükkarcı, "Gençlerimiz son derece enerjik. Performanslarından memnunuz. Antrenmanları izliyoruz. İyi bir takım olacaklarına inanıyorum. Karşıyaka küllerinden doğacak" dedi. SABIR GEREKIYOR
Kulübün futbol altyapısını büyüttüklerini ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Altyapımızla çok iyi yerlere geleceğiz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizi desteklemesi lazım" diye konuştu. Öte yandan İzmir
ekibi, Yıldızgücü'nden 22 yaşındaki kaleci Kaan Kavurkacı ile anlaştı. Genç file bekçisi profesyonel sözleşme imzalayacak.