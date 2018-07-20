Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Küllerimizden doğacağız

Küllerimizden doğacağız

Hem sportif hem de ekonomik olarak tarihinin en kötü sezonunu geçiren , yeni sezon için iddialı. Başkan Büyükkarcı, “Futbolda, yeniden küllerimizden doğacağız” dedi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Küllerimizden doğacağız
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve TFF 3. Lig'de 38 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan 'da Başkan Turgay Büyükkarcı, sezon öncesi açıklamalarıyla camianın yüreğine su serpti. Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde idmanlarını sürdüren futbol takımının yeni sezona kolej havasında hazırlandığını dile getiren başkan Büyükkarcı, "Gençlerimiz son derece enerjik. Performanslarından memnunuz. Antrenmanları izliyoruz. İyi bir takım olacaklarına inanıyorum. Karşıyaka küllerinden doğacak" dedi.

SABIR GEREKIYOR
Kulübün futbol altyapısını büyüttüklerini ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Altyapımızla çok iyi yerlere geleceğiz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizi desteklemesi lazım" diye konuştu. Öte yandan ekibi, Yıldızgücü'nden 22 yaşındaki kaleci Kaan Kavurkacı ile anlaştı. Genç file bekçisi profesyonel sözleşme imzalayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küllerimizden doğacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN