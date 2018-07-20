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Kuru incir seferberliği

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Kuru incir seferberliği
KURU incirin geleceği, Erbeyli'de faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Kuru İncir Teknik Çalışma Grubu" toplantısında belirlendi. Daha kaliteli kuru incir üretimi sağlamak ve kuru incir üretiminde verimi artırmak için kolları sıvayan paydaşlar, belirlenen amaçlara yönelik yapılması gereken faaliyetleri masaya yatırdı. Kuru incir üretiminin hasat, hasat sonrası ve depolama aşamalarında yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemlerin tartışıldığı toplantıda önemli kararlar alındı. İncir ağaçlarının altlarına file sistemi kurularak hasat yapılmasının yaygınlaştırılması için bir ön çalışma yapılmasına karar verildi.
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Kuru incir seferberliği
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