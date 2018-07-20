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Mutlu köy ıle gelen ıhracat başarısı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Mutlu köy ıle gelen ıhracat başarısı
EGE bölgesi'nde dedesinden kalan bakkalı işleterek başladığı ticaret hayatını kuru üzüm alıp satarak devam ettiren Mehmet Ali Işık, bir yurt dışı gezisi sırasında organik ürünlere olan talebin arttığını görünce proje hazırladı. Işık, 1991'de aldığı ilk organik ürün sertifikasıyla sektöre adım attı. Kendi üretimi talebi karşılamayınca köylüleri organik üretim konusunda eğitmeye başlayan Işık, "Mutlu Köy" adını verdiği eğitim ve üretim projesiyle sosyal bir dönüşüme imza attı. Üreticinin de ilgisiyle Anadolu'da hızla yayılan Mutlu Köy projesinde 160 köy ve 3 bin 770 üreticiye ulaşan Işık'ın projesi ülke sınırlarını da aştı. ve Özbekistan'dan aldığı ürünleri de işlemeye başlayan Işık , geçen yıl 25 bin ton kuru ve dondurulmuş organik meyveyi, başta ve ABD olmak üzere 50'ye yakın ülkeye satarak 85 milyon dolar döviz geliri elde etti. Işık Tarım, bu performansıyla TİM tarafından kuru meyve sektöründe en fazla ihracat yapan 3'üncü firma, satışının tamamını organik ürünlerle yaparak bu dereceye yükselen ise ilk firma oldu.
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Mutlu köy ıle gelen ıhracat başarısı
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