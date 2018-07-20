Yaz tatilinin tadı Çeşme’de çıkıyor

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aylarının bunaltıcı sıcaklarında bile doğal klima etkisi oluşturan esintisi ile ünlü Çeşme
, deniz sporu yapmak isteyenler için de ilk tercih edilen yer olma özelliğini koruyor. Sörf ve Kitesurf yapmak isteyenler için ideal rüzgara ve su derinliğine sahip koylar, bu yıl da tıklım tıklım dolarken, Sörf ve Kitesurf eğitimi veren okullarda da her yaşta kişiye deniz sporları eğitimi veriliyor. İnce kumu ve mavinin her tonunu taşıyan plajlar ise serinlemek isteyen tatilcilerle dolup taşıyor. Üç tarafı denizle çevrili olan Çeşme, Alaçatı Çark Plajı, Delikli Koy, Çatalazmak, Altınkum gibi plajların bulunduğu koylar, insanı ilk girdiğinde ürperten serinliği sahip deniziyle tatilcilerin gözde plajları arasında yer alırken, serin denizi sevmeyen tatilciler de Pırlanta, Çiftlik, Tekke, Kocakarı, Boyalık ve dünyaca ünlü Ilıca plajlarını tercih ediyor. ALAÇATI FARKI
Eğlenceli bir deniz keyfi yaşamak isteyen tatilciler için günübirlik gezi teknelerini tercih ediyor. Alaçatı ise bu yıl da tatilcilerin en gözde yeri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Ünlülerin de vazgeçilmez tercihi olan Alaçatı, akşam saatlerinde başlayan eğlence yaşamı ile tatilcilere keyifli saatler yaşatıyor.