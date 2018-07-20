Zolan’dan öğrencilere müjde

DENİZLİ
Büyükşehir Belediyesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapacak. Karara bağlanan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmelerine vesile olabilmek adına, bu sene de ailelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeyi sürdürecek. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak adına çalışıyoruz" dedi.