Alperen’in davasında verilen cezalara tepki

İzmir
'in Çiğli İlçesi'ne bağlı Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen
, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İşgören
(47) ile rehber personel D.K'ya (17) teslim edildi. Ancak minik çocuk yaz sıcağında kapalı alanda sıcak ve havasızlıktan yaşamını yitirmişti. Açılan soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İşgören tutuklandı. Sanıklar servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi Yurdagül İşgören, servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür Bekir Gül hakkında toplam 14'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen Arzu Gülmez hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı Ahmet Somun hakkında ise 'suç delillerini yok etmek'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. BERAAT ISTEDILER
Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Müjgan Bilgen Özen ise suçun işleniş bakımından dolayı davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti. Sanık Taner İşgören "Ortada bir unutma eylemi var. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Taner İşgören ve D.K'ye bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 9 yıl, Yurdagül İşgören, Bekir Gül'e taksirle ölüme sebebiyet vermekten 5 yıl, Arzu Gülmez'e 6 yıl, Ahmet Somun ise delilleri karartmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baba Serkan Sakin, "Sanıklar gereken cezayı almadı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuracağız. Peşini bırakmayacağız" dedi.