Avcılar İnşaat’tan çılgın kampanya

YATIRIMCIYA IMKAN
HAYATA geçirdiği seçkin projelerle dikkat çeken Avcılar İnşaat
, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza attı. Ekonomiyi canlandırmak için bankaların konut faiz
lerinde yaptığı indirim kampanyasının bitmesiyle, faiz oranları yeniden yüzde 1.38 seviyelerine yükseldi. Avcılar İnşaat ise indirim kampanyasını yüzde 0.99 ile devam ettirmeye karar verdi. Yatırım konusunda kararsızlık yaşayan ve konut sahibi olmayı dileyenleri cesaretlendirmek istediklerini belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "Seçimlerden sonra projelerimize yönelik olan önemli orandaki talep artışı da bunun en büyük kanıtı. Biz kararsızlık yaşayan yatırımcılara fırsat sunuyoruz" dedi. İNDIRIM SÜRÜYOR
FAIZ indiriminin yanı sıra başka bir kampanyayı da hayata geçirdiklerini belirten Avcı, "Müşterilerimiz bir cep telefonu veya bilgisayar fiyatı sayılabilecek 3 bin 890 lira peşinatla bizden konut alabilecek. Ayrıca 120 ay vadeye kadar yüzde 0.99 faiz oranımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi Avcılar İnşaat, 30 yıldır İzmir
'de ve hiç durmadan konut, iş ve yaşam alanları üretiyor. Üretmeye de devam edecek. Devam eden projelerimizin yanı sıra 2018 yılı bitmeden temelini atacağımız projelerimiz var. 2019'da başlayacağımız projelerimiz var. 5 senede yatırımcılarına yüzde 200 kazandıran Avcılar, İzmir'in ve Türkiye'nin en istikrarlı en güvenilir markalı