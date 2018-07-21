Baratalı: Kılıçdaroğlu topal ördektir

CHP
'DE uzun yıllar milletvekilligi ve belediye baskanlıgı gibi önemli görevlerde bulunmus Bülent Baratalı, 24 Haziran seçim
leri sonrası CHP'de yasanan olaganüstü kurultay tartısmalarını degerlendirdi. Internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına konusan Baratalı, genel merkezin degisime direnmesini dogru bulmadıgını ifade etti.
Baratalı, "Böyle olursa sonuç iyi olmayacak. Kırarak, dökerek olmaz. Imza sayısı 500'de de kalsa 600'ü de bulsa, bir eksik de kalsa artık genel merkez ve Genel Baskan Kemal Kılıçdaroglu, siyasetteki tanımıyla topal ördektir.
Orada is yapamazlar. Yarıya yakın irade 'degis kardesim, basarısızsın, 9 defa denedik, olmuyor' diyor. Tüzügü defalarca degistirdin, PM'ye sormadan seçim beyannamesi yayınlandı. Böyle bir sey olabilir mi?" dedi. 'ZEDELEMEYİN'
"Çekincelerimiz var" diyen Baratalı, "Insanlar artık bir sey yapın diyor.
Sizin önünüzü nasıl açtıksa lütfen bunu bir kere daha yapalım. Birbirimizi zedelemeyelim.'Inceciler- 'Kılıçdaroglucular diye bölünmeyelim" diye konustu.