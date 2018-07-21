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Erhan’ın idolü Buffon

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Erhan’ın idolü Buffon
SPOR Toto 1. Lig takımı Altınordu'nun geçen hafta Karşıyaka'dan transfer ettiği kaleci Erhan Erentürk, idolünün ünlü İtalyan kaleci olduğunu söyledi. Juventus'ta efsaneleşen ve sezon başında 'e transfer olan 40 yaşındaki kaleci Buffon'u her yönüyle örnek aldığını belirten Erhan, "Buffon hem futbol kariyeri hem de özel yaşamıyla herkes için örnek bir isim. Onun videolarını izleyerek büyüdüm ve kendisini hep örnek aldım" dedi. Kendisini geliştirmek için Buffon'un yanı sıra Muslera'yı da takip ettiğini, iki kalecinin de en iyi yönlerini incelediğini ifade eden genç file bekçisi, "Bir kaleci en verimli çağını 25'li yaşlardan sonra yakalıyor. Önümde uzun bir kariyer var. Hedefim Altınordu'da bu gelişimimi iyi bir noktaya taşıdıktan sonra Avrupa'da forma giymek. Arkamda diğer kalecilere örnek alabilecekleri bir kariyer bırakmak istiyorum" diye konuştu.
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Erhan’ın idolü Buffon
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