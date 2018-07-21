Kruvaziyerde rota Türkiye’ye döndü

KRUVAZIYER turizminin en büyük firmalarından MSC'nin ardından Norwegian Cruise, Royal Carribean ve Holland America Line da gelecek 2 yıldaki rotalarında Türkiye'ye yer verdi. Girişimler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir
ve Antalya
'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacağını açıkladı. Gemilerin rotalarını yeniden Kuşadası'na çevirmesiyle bu yıl Kuşadası Limanı'na 120 bin turistin gelmesi bekleniyor. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyer gemiler yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Bu seferler devam edecek" dedi.