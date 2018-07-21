Nasır’dan İnşaatçılara çözüm sözü

İZMIR İnşaat Müteahhitleri Derneği (İMDER) Olağanüstü Genel Kurulu İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. İslam Yıldırım 3 Temmuz tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında İMDER'in yeni başkanı seçilirken 11 asil, 11 yedek olmak üzere 22 kişiden oluşan yönetim kurulu listesi de belli oldu. İZTO'da inşaat sektörü ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Bizim yola çıkış amacımız sektörün sorunlarının çözülmesi ve İzmir ekonomisine katkı sunmaktır. Müteahhitler Konfederasyonu'nun 2 başkan yardımcısı TBMM'de milletvekili olarak görev aldı. İlk başta sektörümüzü ön planda tutarak İzmir'in bütün sorunlarını çözmek için çalışacağım. Sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve kurumlara bağlı olacak bir ofis kuruyorum. İZTO'da kurulan inşaat masasına gelen sorunlardan hükümet ile ilgili olanlarını doğrudan ben çözeceğim. Müteahhitlik yasasının çıkarılması için önümüzdeki hafta da girişimlere başlayacağız. Yapılan hatalar varsa, sorunlar varsa siz gelip bizlerle paylaşacaksınız. Biz de elimizden geldiği kadar çözmeye çalışacağız" dedi.