Ormanları ihmal ve dikkatsizlik yakıyor

YAZ aylarında termometrelerdeki sıcaklık dereceleri yukarı dogru artarken, ormanların bas düsmanı olan yangın
ların sayıları da son haftalarda giderek artıyor. Orman yangınlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre bin 347 personeli ile amansız bir mücadele veren Izmir Orman Bölge Müdürlü Sahin Aybal; konuya iliskin yaptıgı açıklamada bu yangınlarının yüzde 95'nin ihmal ve dikkatsizlikten çıktıgını ifade etti. Vatandasları uyaran Aybal, "Izmir orman yangınları açısından 1. Derece hassas bir bölgemiz. 2018 yılında 1 Ocak-19 Temmuz itibari ile 249 yangın meydana gelmis olup, bunun 79 adedi orman içi yangın 170 adeti ise orman dısı kırsal yangınlardır. Orman yangınlarının nedenleri incelendiginde 2018 yılında 79 orman yangınının 72 adedi ihmal, 1 adet kaza, 6 adet dogal nedenlerden çıktıgı görülmektedir" dedi. Aybal, ihmal ve dikkatsizligin önüne geçmenin tek yolunun egitim ve bilinçlenme oldugunu ancak bunun 40'lı yaslara gelmis bireylerden çok daha küçük yaslarda çocuklarda baslanacak agaç ve orman sevgisine, bilincine yönelik çalısmalar olacagının altını çizdi.