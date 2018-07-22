AK Parti, çarşıdaki sorunları inceledi

AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül'ün talimatıyla tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Ziyaret ettiği Kemeraltı esnafının sorunlarını dinmeyen Fikret Mısırlı, alt yapıyı güçlendirmek için plansızca başlatıldığını öne sürdüğü inşaat faaliyetlerinin esnafı mağdur ettiğini dile getirerek, "Tozduman içinde kalan Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf kepenk kapatmak zorunda kalıyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na sorunlara çözüm bulma çağrısında bulundu. İZMIR'E YAKIŞMIYOR
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yürütülen alt ve üstyapı inşaat faaliyetlerinin esnafı zorda bıraktığını kaydeden İl Başkan Yardımcısı Mısırlı, "İnşaat çalışmaları başlayalı 6 ay oldu. Büyük bir yol kat edilmesi gerekirken, bugün ortaya çıkan manzara İzmir'e yakışmıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tarihi çarşıyı ayağa kaldıracağız' sloganıyla başlattığı bu projenin Büyükşehir Belediyeciliği'ne yakışır bir hal almasını isterdim. Üzülerek belirtiyorum ki burada gördüğüm şey, Kemeraltı'ndaki çalışmaların yavaş ilerlediğidir. Çalışmalar başlamadan getirilen borular, etrafta toz dumana sebep oluyor. Bu çarşı da, esnaf da bizim. Sahip çıkmalıyız" dedi.