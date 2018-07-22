Avcı: Sezona İyi başlayacağız

BUGÜN NELER OLDU

döneminde son olarak Erzurumspor'dan stoper Erman Bulucu ve Gazişehir'den sol bek Özgür Özkaya'yı renklerine bağlayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Afyonkarahisar kampında Balıkesirspor'la özel maçta karşılaştıklarını hatırlatan Avcı, "Müsabaka 1-1 sona erdi. Ancak skordan çok bizim sahaya neler yansıttığımız önemli. Afyonkarahisar'da taktiksel çalışıyoruz, ciddi hazırlık maçları yapıyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen sistemimiz oturuyor. Sezon öncesi erken forma gireriz" dedi.