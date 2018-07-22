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Avcı: Sezona İyi başlayacağız

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Avcı: Sezona İyi başlayacağız
TRANSFER döneminde son olarak Erzurumspor'dan stoper Erman Bulucu ve Gazişehir'den sol bek Özgür Özkaya'yı renklerine bağlayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, sezona iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Afyonkarahisar kampında Balıkesirspor'la özel maçta karşılaştıklarını hatırlatan Avcı, "Müsabaka 1-1 sona erdi. Ancak skordan çok bizim sahaya neler yansıttığımız önemli. Afyonkarahisar'da taktiksel çalışıyoruz, ciddi hazırlık maçları yapıyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen sistemimiz oturuyor. Sezon öncesi erken forma gireriz" dedi.
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Avcı: Sezona İyi başlayacağız
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