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Buca’da Bal başkanlığı bıraktı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Buca’da Bal başkanlığı bıraktı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden 'da Başkan İrfan Bal, taraftarın yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından görevi bıraktıklarını resmen açıkladı. Hem 11 Haziran'da hem de 16 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel kurulda hiçbir kişinin başkanlığa aday olmadığını, bu yüzden elini taşın altına çekinmeden koyduğunu anlatan Bal, "Bir futbol kulübü taraftar desteği olmadan yönetilemez" diye konuştu. Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Halil Ülgen, 7 Ağustos'ta gerçekleşecek genel kurula kadar görevi üstleneceklerini söyledi.
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Buca’da Bal başkanlığı bıraktı
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