Ekonomili öğrenciler Japonya’ya gidiyor

İZMİR
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, Japonya'nın Chiba Üniversitesi'nde tasarım alanında staj yapacak. Altı yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne dek 48 öğrenci Japon geleneksel ve güncel mimari örneklerini yerinde deneyimledi. Bu yıl da 8 İEÜ'lü içmimar adayı yaz döneminde Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ve Japon öğrencilerle bir araya gelecek. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Chiba Üniversitesi arasındaki Değişim/ İletişim Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 10 Japon öğrenci de ekim ayında İzmir
ve çevresini tanıyacak. İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, 2004 yılından bu yana Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ile çeşitli projelerde işbirliği yaptıklarını söyledi.