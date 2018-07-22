Lübbey sakinleri çözüm istiyor

İZMIR'DE
Ödemiş İlçesi'nde Bozdağ'ın eteklerinde tarihi neolitik çağlara uzanan ve görenlerde hayranlık uyandıran Lübbey Mahallesi, İzmir
1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kentsel SİT alanı ilan edildi. 200 hanenin bulunduğu, zaman içerisinde verdiği göçler nedeniyle şimdilerde 3 hanede yalnızca 5 kişinin yaşadığı mahalle için imar planı yapılacak. Ödemiş'e göç eden ama neredeyse her gün mahalleye gelen ve burada kahve işleten Mehmet Güler (48), evlerin bakımsızlıktan yıkıldığını belirtti. SİT alanı ilan edildiği için burada yaşayanların hiçbirinin evini tamir edemediğini söyleyen Güler, yetkililerden destek istiyor. Mahalle Muhtarı Ali Uysal ise, "48 ev tescilli, mahalledeki evler restore edilirse gelecekte turizm açısından oldukça faydalı bir alan olabilir" dedi.