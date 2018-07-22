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Sanayinin en renkli ustası

’de sanayi sitesinin içinde iş yeri açan Gözde Ayter, mor saçı ve ojeli tırnaklarıyla araçları “Airbrush” tekniğiniyle süslüyor. Ayter, “Burada olmaktan büyük keyif alıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Sanayinin en renkli ustası
HAYALININ PEŞINDEN GITTI
BILKENT Üniversitesinde 3 bölümü bitirdikten sonra 'de sanayi sitesinde iş yeri açan 36 yaşındaki Gözde Ayter, mor renkli saçı ve ojeli tırnaklarıyla araçlara farklı desenlerde kaplama yapıyor. Aslen Trabzonlu olan Ayter, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 2003'te bitiren Ayter, daha sonra aynı üniversitede işletme ile bankacılık ve finans eğitimi aldı. Mezun olduğu bölümlerle ilgili alanlarda çalışmak yerine hayallerinin peşinden koşmayı tercih eden Ayter, çok sevdiği otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye karar verdi. Bu süreçte eşi Tarkan Ayter ile özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde popüler olan "Airbrush" ile araç kaplama işine giren Ayter, ilk etapta bu sektörde kullanılan malzemelerin ithalatını yaptı.

TUVALI KAPORTALAR OLDU
DAHA sonra söz konusu ürünlerin Türkiye distribütörlüğünü alan çift, 2012 yılında Bornova 3. Sanayi Sitesinde kendi iş yerlerini açtı. İlk başta sanayi sitesine gelmekten çekinen Gözde Ayter, esnafın sıcak kanlı yaklaşımı ve kısa sürede kurduğu iletişimle adeta onların ablası oldu. Mor renkli saçı, ojeli tırnaklarıyla sanayide herkesin dikkatini çeken Ayter, yaklaşık 6 yıldır araçlara müşterilerinin isteğine göre farklı desen ve motiflerde 'Airbrush'la kaplama yapıyor. Otomotiv sektöründe kendini bulduğunu ve çalışırken çok mutlu olduğunu söyleyen Ayter, "Araç kaportasını tuval olarak kullanıyorum. Ortaya çıkan sonuç karşısından müşterimin memnuniyetini görmek çok sevindirici. İşimi yaparken huzur buluyorum" diye konuştu.
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Sanayinin en renkli ustası
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