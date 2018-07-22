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Tamir yaparken akıma kapıldı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Tamir yaparken akıma kapıldı
BALIKESİR'IN Ayvalık İlçesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'nde Ay Işığı Sitesi'ndeki bir daireye hidrofor takmaya gelen 45 yaşındaki Mustafa Aygün, evin bahçesinin girişinde bulunan suyu kesmek istedi. Borunun ilkini kesip tıkayan Aygün, diğer su borusunu da kesmek isterken elektrik akımına kapıldı. Evli ve 2 çocuk babası , ağır yaralandı. Komşuların yardımıyla akımdan kurtarılan Mustafa Akgün'e, kendisinin de kalp hastası olduğu öğrenilen bir kadın, ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Ambulansın gelmesiyle Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akgün, kurtarılamadı. Evin elektrik tesisatının, ikinci su borusunun içinden geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akgün'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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Tamir yaparken akıma kapıldı
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