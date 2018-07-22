Tarihi Fatih Kulesi restore edilecek

ŞEHZADELERIN
yetiştirildiği Manisa'daki Saray-ı Amire'nin tek ayakta duran tarihi yapıtı olan Fatih Kulesi
, 3 yıl sürecek çalışmayla restore edilecek. Osmanlı zamanında padişahların yetiştirildiği Sarayı Amire'nin ayakta kalan tek binası Fatih Kulesi için Manisa Valiliği'nde protokol imzalandı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Fatih Kulesi'nin Osmanlı'da şehzadelerin yetiştiği Manisa'daki Saray-ı Amire'den kalan tek tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirtti. Vali Güvençer, restorasyonun ardından birinci katında Türk Kızılayı'nın tarihini , diğer katlarda ise Manisa ile Saray-ı Amire'nin tarihi anlatan müzenin olacağını söyledi.