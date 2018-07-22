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Yunusu silahla öldürmüşler

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Yunusu silahla öldürmüşler
BALIKESİR'IN Edremit İlçesi'nin Altonluk Mahallesi Fener mevkisi açıklarında, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde vatandaşlar yunus ölüsü buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yunusu denizden kıyıya çıkardı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan'ın yaptığı incelemede, yunusun silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Balık, gömülmesi için Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teslim edilirken, güvenlik güçlerine de bildirilen olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
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Yunusu silahla öldürmüşler
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