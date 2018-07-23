Bilişimin devleri İZTO’da buluşuyor

İZMİR
Ticaret Odası (İZTO) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde düzenlenecek olan E-Ticaret Zirvesi'nde Facebook, Google, MediaMarkt gibi dünya markalarının yanı sıra Hepsiburada, e-bebek, E-PTT AVM gibi dijital alışveriş marketlerinin yöneticileri bir araya gelecek. Zirvenin dünya çapında ünlü markalara ev sahipliği yapacağını aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir
, teknoloji içerikli projelere çok uygun. Ayrıca e-ticaret sektörünün kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inandığımızdan bu Zirve'nin düzenlenmesine destek verdik" dedi. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın 35 İzmir Projesi arasında "Bilişim ve Ar-Ge Şehri, E-Ticaret Üssü, Dijital Arşiv Kent" gibi projeleri olduğunu hatırlatan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir olarak bu projelere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.