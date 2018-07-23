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Emlak Fuarı’na yatırımcı ilgisi

27-30 Eylül tarihleri arasında Fuar ’de gerçekleştirilecek olan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda yabancı akını yaşanacak

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Emlak Fuarı’na yatırımcı ilgisi
13 ÜLKEDEN UZMAN EKIP
TÜRKİYE'NİN emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarının, sektörün ileri gelen temsilcilerinin, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya geleceği; Ege'nin en prestijli uluslararası emlak fuarı, Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonu ile 27-30 Eylül arasında Fuar İzmir'de kapılarını açacak. 13 ülkeden yatırımcı uzmanlarının yer alacağı fuara başta Kıbrıs, Yunanistan, Katar, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kosova olmak üzere onlarca ülkeden de yatırımcı ve ziyaretçi akını yaşanacak.

"AMACIMIZ HIZMET ETMEK"
İZMİR Emlak Fuarı'nın, Ege ve özellikle İzmir için ekonomi, tanıtım, sektörel canlanma açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarın ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getireceğini söyleyerek, "Önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek bizim için bir hizmet olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda bu fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
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Emlak Fuarı’na yatırımcı ilgisi
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