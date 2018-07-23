Göztepe durmuyor

YENI
sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren ve son alarak Antalya
spor'dan golcü Deniz Kadah'ı kadrosuna katan Süper Lig ekibi Göztepe iki yıldızla temasa geçti. Sarı-kırmızılılar Fransa'nın Nantes takımından ayrılmak üzere olan orta saha oyuncusu Prejuce Nakoulma ve İskoçya'nın Hibernian ekibinde top koşturan stoper Efe Ambrose ile görüşüyor. İzmir
ekibi, bir dönem Kayserispor'da oynayan Nakoulma'yı renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Burkina Fasolu oyuncunun da yeniden ülkemizde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.