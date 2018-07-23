İskender takımına çok güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenilen 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Ufuk İskender, aldıkları mağlubiyetin önemli olmadığını söyledi. Skoru önemsemediklerini belirten teknik patron İskender, "Bizim geleceğimiz bu takım. Karşıyakalı bu gençlerin sadece morale ve sevgiye ihtiyacı var. Gelişimlerini çok önemsiyorum. Yönetim de tesisleri ve sahaları yeniledi. Hazırlık maçlarının ardından sezona Van deplasmanında en iyi şekilde giriş yapmak istiyoruz" dedi.