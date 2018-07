İzmir bana ben İzmir’e sevdalı

BUGÜN NELER OLDU

15 yaşında memleketini, anasını, babasını geride bırakarak İstanbul'da tek başına başladığı müzik serüvenine 370'e yakın beste, 200 hit olmuş şarkı ve müzik ile dolu bir yaşam öyküsü sığdırdı. Ve yepyeni bir albümle sevenlerinize tekrar merhaba demek üzere... Yine çok iddialı olan bir röportajında "Öyle yeni besteler var ki, bu Selami Şahin Mozart'ın torunu mu diyecekler" diye konuşan Selami Şahin, yeni albümünü Egeli Sabah'a anlattı.- Yepyeni bestelerden bir albüm yapıyoruz. Büyük konuşmayayım ama çok iyi şarkı olmadan albüm yapmam. İki sene oldu yeni bir albüm çıkarmayalı. İyi beste, eser olmadan anlamı da yoktu. Ancak bu yeni projede 10 tane parça olacak, sohbet ortamlarında biraz mırıldandığım zaman Selami ağabey sen ne yapmışsın, bu şarkılar "Özledim", "Sen Sevdalı Ben Belalı"yı geçer gibi yorumlar aldım. O kadar iddialı... Sene sonuna kadar yetiştireceğiz.- Ben bir beste yaparken kendi zevkim için değil kendimi bir yerde konser verirken, o insanların coştuğu ve şarkıyı benimle beraber okuduğunu hayal ederek yapıyorum. Yazılmamışı yazmak, işlenmemiş melodilerle çıkmak istiyorum dinleyicinin karşısına. Zaman sana uyum sağlayamaz, sen zamana uyum sağlayacaksın. Halk ne istiyor iyi tahlil edip, yola öyle çıkacaksın. Bu çok önemli ve öyle yapıyorum.- 17 yaşında ünlenen bir müzisyenim. Beste yoktu o zamanlar ve dedim ki notayı bilmem lazım. Ders alacak kadar maddi durumum da yoktu. Kitapların yardımıyla bildiğim şarkılara bakarak ve onları inceleyerek yola çıktım. Hiç kimseden ders almadan kendi kendime notayı öğrendim ve insan isterse, çalışırsa mutlaka öğrenir.- Kimseyi benden büyük ve küçük görmedim. Başarılı olan insanları her zaman destekledim. Yüzlerce beste verdim. Şarkılarımı okumayan kalmadı. Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün sanatçıların en azından yüzde 90'ı bestelerimi okumuştur. En çok bu isimden etkilendim gibi seçim yapabileceğim bir durum yok ortada Söz müzik Selami Şahin yazması benim için çok önemli. Çok iyi ve başarılı bir eser olmadan hiçbir sanatçıya bestemi vermem. İzmir 'de konserlerimiz hala devam ediyor. Çok özlediğimiz dillere destan bir fuarımız vardı. Gerçekten Fuar, İzmir'i ayaklandırıyordu. Türkiye'nin bütün şehirlerinden akın akın insanlar geliyordu. Geçmişte gerçekleşen fuar zamanlarında her gece program vardı. O eski günler aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. İzmir bana ben İzmir'e gönülden sevdalıyım. O yılların vermiş olduğu sıcaklık tekrar geri gelsin isterim. Nice İzmir Fuarları'na diyorum.- Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben eşime çok teşekkür ediyorum ki iki oğlum ve bir kızıma kendini adadığı için. Onlara köle gibi... Her baba, her ana bir değil. Ben her şeyimi onlara feda etmişim. Kendi üzerime hiçbir şeyim yok. Onlara arkadaş gibi davrandım. Onlarda bana öyle davrandı. Sohbet ederiz, bir takım olayları paylaşırız, konuşuruz. Eşim iki oğlumuz ve bir kızımıza sanki çocuk gibi hala ilgi gösteriyor. İyi ki tanımış ve iyi ki evlenmişim. İyi ki bana 3 çocuk vermiş. Bana verdiği en büyük armağan evlatlarım. Mutluyum.