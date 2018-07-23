Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kıyamet Köyü’ne hücum

Kıyamet Köyü’ne hücum

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Kıyamet Köyü’ne hücum
MAYA takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle ismini 2012'de dünyaya duyuran 'in Selçuk ilçesine bağlı turizm merkezi Şirince'ye yılda 1.5 milyon turist geliyor. Beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaşan Şirince'yi son dönemde en çok Uzakdoğulu misafirler tercih ediyor. Güney Koreli Dongkyoung Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal" dedi. Brezilyalı Emanuel Muller Ramos da, "Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra Şirince'ye geldim ancak buraya hayran kaldım. Her açıdan mükemmel bir yer" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıyamet Köyü’ne hücum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN