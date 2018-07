Kıyamet Köyü’ne hücum

BUGÜN NELER OLDU

takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle ismini 2012'de dünyaya duyuran İzmir 'in Selçuk ilçesine bağlı turizm merkezi Şirince'ye yılda 1.5 milyon turist geliyor. Beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaşan Şirince'yi son dönemde en çok Uzakdoğulu misafirler tercih ediyor. Güney Koreli Dongkyoung Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal" dedi. Brezilyalı Emanuel Muller Ramos da, "Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra Şirince'ye geldim ancak buraya hayran kaldım. Her açıdan mükemmel bir yer" diye konuştu.