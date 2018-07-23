Su da yok idman da

BUGÜN NELER OLDU

Yaşadığı idari ve mali sorunlar yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren TFF 3'üncü Lig ekibi Bucaspor'da 5 gündür idman yapılamadı. Kaynaklar Tesisleri'nde 90 bin TL borç yüzünden elektirik ve su kesilirken, teknik direktör Yüksel Kepoğlu futboldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bir an önce sorunların çözüme kavuşması gerektiğini ifade eden Kepoğlu, "Gencecik çocuklar idman yapamıyor. Tesislerimizden yararlanamıyoruz. Maalesef futbol dışında her şeyle ilgilendik. Elimiz kolumuz bağlandı. Rakipler sezonu açarken biz yerimizden sayıyoruz" diye konuştu. Salı gününe kadar antrenman yapmalarının zor olduğunu anlatan Kepoğlu, "Umuyorum camianın büyükleri sıkıntıları giderir. Futbol ortamına dönemezsek, ben de şapkamı önüme koyacağım. Bu şartlar altında ekip olarak görevimize devam edemeyiz. Pırlanta gibi futbolcularımız var. Elektrik ve suyun olmadığı ortamda antrenman yapılamaz" dedi. Öte yandan 7 Ağustos'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurula kadar kulübü yönetecek Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen'in pazartesi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile tesisteki sorunları çözmek için bir araya geleceği öğrenildi.